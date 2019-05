Mental Theo maakt hardstyle remix van Arcade

Op Instagram laat Mental Theo weten: „Duncan Laurence jongen, gefeliciteerd met het behalen van de nummer 1, Eurovisie Songfestival 2019. Hoe waanzinnig is dat?”

De dj is erg benieuwd wat Duncan van zijn versie vindt. „Laat ik nou de eerste zijn in Nederland of in de wereld die van jouw plaat meteen een harde versie gemaakt heeft. Even met een lekkere beuk, waar ik dus van hou. Jouw plaat leent zich er voor, die is zo waanzinnig, dus check even mee of je het wel oke vindt.”

De winnaar van het Songfestival heeft zelf nog niet gereageerd. Nicky Romero wel, die schrijft: „Beuken in de keuken!” Danny de Munk laat weten: „🔊🔥👊”