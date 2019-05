Marc de Hond: ’De kanker gaat vroeg of laat terugkomen’

De blaas en de lymfeklieren zijn na de operatie onderzocht en in de lymfeklieren bleek kanker te zitten. De artsen hebben Marc laten weten dat de kans daarom groot is dat de kanker weer terugkeert. „Ik moet er rekening mee houden dat het gaat komen. Dat kan over drie maanden of over drie jaar zijn. In de tussentijd moet ik wel doorgaan met m’n leven. Het heeft niet zoveel zin om negatief te zijn”, zo vertelt Marc in M.

Bekijk ook: Operatie Marc de Hond geslaagd

Op dit moment gaat het goed met de zoon van Maurice de Hond. „Het was een heftige periode. Ik ben er goed doorheen gekomen. Ik voel me heel fit, op dit moment gaat het prima.” Om daar grappend aan toe te voegen: „Het niet hebben van een blaas heeft als voordeel dat je tijdens het Songfestival niet naar het toilet hoeft”, verwijzend naar het bericht van Waternet dat tijdens de finale van het Songfestival sprake was van dalend waterverbruik.