Yolanthe lanceert kinderlijn bij HEMA

De kledinglijn Bananas&Bananas is vanaf 24 juni als limited edition verkrijgbaar. „Ik ben heel blij dat een nieuwe Bananas&Bananas collectie nu toegankelijk wordt voor een groter publiek. Ik heb in HEMA de ideale partner gevonden. Ik kijk dan ook ontzettend uit naar het moment dat mijn Bananas&Bananas collectie door heel Nederland verkrijgbaar is”, aldus Yolanthe.

De presentatrice lanceerde haar lijn begin dit jaar en die was voorheen alleen verkrijgbaar in haar eigen webshop. Speciaal voor HEMA ontwierp Yolanthe een nieuwe collectie die exclusief verkrijgbaar zal zijn in verschillende winkels door heel Nederland en online.