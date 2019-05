Duncan Laurence scoort record op Spotify

Ook wereldwijd brak de zanger zondag een record. Het nummer werd meer dan 2,83 miljoen keer beluisterd op Spotify. Geen andere songfestivalwinnaar kon ooit op zoveel streams rekenen op de dag na de finale. Het winnende nummer van vorig jaar, Toy van de Israëlische Netta, behaalde ter vergelijking 1,1 miljoen streams op de dag na de finale.

Arcade is maandag ook binnengekomen op de veertiende plek in de Global Top 50, een hitlijst van Spotify. Ook werd het nummer in diverse andere landen zoals Japan en Amerika aan afspeellijsten met meest invloedrijke nummers toegevoegd.