Johan Derksen: ’Ik blijf Arcade een melig k*tnummer vinden’

Tijdens de uitzending van Veronica Inside begint Johan zijn betoog positief door Duncan te feliciteren met de overwinning. Hij noemt hem ook nog creatief, maar daarna is het gedaan met de ’lof’. „Ik misgun het die jongen niet. Het is een ontzettend aardig jochie, maar de muziek die hij maakt, vind ik weerzinwekkend. Het doet me niks.” Arcade noemt hij een „melig k*tnummer.” De analist vervolgt: „Hij zegt dan: ’ik roep bij heel veel mensen emoties op’, nou bij mij niet. Ik hou hier niet van. (...) Ding-a-dong was tekstueel sterker.”

Maar waar hij zich meer aan stoorde was Emma Wortelboer, die namens Nederland de punten gaf. „Dat vond ik nog erger dan Madonna. Een hysterische bakvis die zichzelf veel belangrijker vindt dan het Songfestival. Wat een hysterisch wijf is dat. Hoe kan zij nou de punten voor het Songfestival geven? Zij was alleen maar met Emma Wortelboer bezig. (...) Als die klaarkomt, breekt ze door de geluidsbarrière.”

Er waren twee landen die Derksen nog wel konden bekoren: Zweden en Noord-Macedonië.