Paul de Leeuw tipt Doutzen Kroes als presentatrice Songfestival 2020

„Ik denk dat de presentatie een jong mens moet zoeken. Ik vond Emma Wortelboer heel grappig, wat ze deed. Ik dacht: misschien is er ook wel een rol voor haar weggelegd. Hoewel het wat hysterisch was, ik vond het toch heel grappig. Maar ik denk dat je toch moet denken aan mensen als Doutzen Kroes of internationale mensen die goed presentatietalent hebben”, aldus de presentator.

Paul laat in De Coen en Sander Show ook weten in welke stad hij vindt dat het Songfestival in 2020 moet plaatsvinden. „Het moet in Rotterdam! De Erasmusbrug rood, wit, blauw.”