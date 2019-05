Aaron Carter: ’Michael Jackson deed tóch iets ongepasts’

„Michael was, voor zover ik weet, een hele goede man. Hij heeft nooit iets gedaan wat ongepast was. Behalve één keer. Er was een ding dat hij deed dat een beetje ongepast was”, zegt Aaron volgens het tijdschrift People in de serie Marriage Boot Camp: Reality Stars Family Edition. Wat er dan gebeurde dat niet door de beugel kon, laat hij in het midden.

Michael, die ervan wordt beschuldigd meerdere kinderen te hebben misbruikt, ontmoette Aaron toen die 14 jaar was, tijdens opnames van een liedje dat de zanger had geschreven voor een goed doel. Vervolgens raakten de zangers goed bevriend, maar was er volgens Aaron verder niets aan de hand. „We sliepen niet in dezelfde kamer, we deelden geen bed. We hadden een normale vriendschap. Er was niets seksueels aan de hand”, zei hij eerder in een interview.

De zanger liet zich in maart ook negatief uit over de documentaire Leaving Neverland, waarin twee mannen zeggen op jonge leeftijd door Michael te zijn misbruikt. Allemaal leugens, zei hij destijds. Volgens Aaron wordt met de documentaire de nalatenschap van de King of Pop kapotgemaakt omdat die zich niet meer kan verdedigen.