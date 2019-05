Koningin Elizabeth onder indruk van tuin Catherine

Volgens Britse media ruimde Catherine voorafgaand aan de komst van Elizabeth haar tuin nog even op. Ze stopte verdwaalde blaadjes en takjes in haar handtas. Met positief resultaat. „Het is heel netjes”, zei de koningin, die zichtbaar genoot van het groen om haar heen.

Catherines gezin mocht zondag als eerst een kijkje nemen. Op foto’s en filmpjes is te zien hoe George, Charlotte en Louis zich prima vermaken op de schommels en in de boomhut. George geeft de tuin dan ook een heel hoog cijfer. „Twintig”, zegt hij wanneer vader William hem vraagt wat hij op een schaal van één tot tien van de tuin vindt.

De tuin, die Catherine ontwierp met twee landschapsarchitecten, maakt deel uit van de Chelsea Flower Show. Deze Britse bloemen- en plantententoonstelling is vanaf dinsdag tot en met zaterdag toegankelijk voor het publiek.