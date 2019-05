Voorzichtig applaus voor GoT-finale

Fans in New York kijken gespannen naar de allerlaatste aflevering van Game of Thrones Ⓒ REUTERS

Tien jaar lang hadden de fans van Game of Thrones om zich voor te bereiden op het einde van de hitserie. Vanavond was het zo ver. De die-hards verzamelden zich in bioscopen door het hele land om de aflevering samen te zien. In Amsterdam klonk na afloop een voorzichtig applaus.