BTS maakt single met Charli XCX

Zo is het onduidelijk of Charli XCX meezingt met de zevenkoppige K-popsensatie of alleen heeft geholpen met het schrijven van Glow. Ook is nog niet bekend wanneer de fans van de track kunnen genieten.

BTS werkte eerder al succesvol samen met de Amerikaanse singer-songwriter Halsey. Hun song Boy With Luv brak op YouTube het record van meest gestreamde song in de eerste 24 uur na publicatie. De teller bleef uiteindelijk steken op ruim 76 miljoen streams.