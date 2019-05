Ook BN’ers nemen afscheid van Game of Thrones

„Ik vind dit gewoon de beste serie die ik heb gezien, denk ik”, zegt Dennis Weening voorafgaand aan de vertoning van de finale voor de camera van het ANP. „Het laatste seizoen valt een beetje tegen, maar toch: ik wil wel weten hoe het nu afloopt.” Ook Fajah Lourens is niet zo te spreken over de laatste, achtste reeks. „Jammer dat het zo afgeraffeld is, het zijn ook maar zes afleveringen.”

Soundos el Ahmadi is het daar niet helemaal mee eens. „Er zijn heel veel mensen die een mening hebben over het laatste seizoen en hoe het eindigt, maar ik vind het allemaal heel mooi.” Hoewel de comédienne eigenlijk een hekel heeft aan fantasy, is ze groot fan van Game of Thrones. „Dit is echt heel goed. Gewoon een hele goede serie, het is goed geschreven en de karakters hebben diepgang. Je gaat er gewoon in mee.”

Ook JayJay Boske laat zich graag meevoeren door de avonturen van de personages. „Ik ben gewoon een wegdromer in series”, vertelt de presentator. „Sommige series daar verdrink je in en hoef je niet over na te denken.”

De laatste aflevering is maandag te zien in negentien Pathé-bioscopen. Ook is de finale te zien bij Ziggo.