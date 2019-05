Stad Tel Aviv feliciteert Duncan Laurence

Op het gebouw, dat een grote vierkante gevel heeft, komt bovendien de tekst ’Shalom Tel Aviv, welcome Netherlands’ voorbij. Dat is een verwijzing naar de volgende editie van het songfestival, die als gevolg van Duncans winst in Nederland plaatsvindt.

Zaterdagavond won Duncan de 64e editie van het liedjesfestijn met Arcade. Zondagmiddag zette hij weer voet op Nederlandse bodem, op Schiphol werd hij als een held onthaald door honderden fans. In een ingelaste uitzending van Pauw liet Duncan weten maandag helemaal niets te gaan doen. Maandagavond liet de zanger via Twitter weten thuis op de bank te zitten en nog steeds niet te beseffen wat hem is overkomen.