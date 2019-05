Game of Thrones zwaait af met record

De finale van Game of Thrones was tevens de best bekeken aflevering van een HBO-serie ooit. Hij versloeg het record van The Sopranos, van 13,4 miljoen kijkers. Het vorige record van Game of Thrones werd vorige week gehaald met de vijfde aflevering van de achtste reeks, toen kropen ruim 12,4 miljoen mensen in de Verenigde Staten voor de buis.

Hoeveel Nederlanders afstemmen op de fantasyserie is niet duidelijk. Ziggo, waar Game of Thrones exclusief te zien is, wil zijn kijkcijfers niet bekendmaken.