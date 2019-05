Spice Girls-bus omgetoverd tot Airbnb

De bus staat op 14 en 15 juni bij Wembley Park in London. De buitenkant is precies zoals we de bus kennen; geheel bedekt door de Engelse vlag. Het interieur van de bus is compleet onder handen genomen, zo is te zien op de website van Airbnb. Er kunnen twee mensen slapen in één bed, maar die moeten het doen zonder een keuken en een badkamer. Ook is er geen stromend water en geen WiFi.

Ⓒ Airbnb

Volgens de advertentie kunnen belangstellenden boeken vanaf 22 mei. Tijdens hun verblijf worden ze 24/7 beveiligd. Volgens de eigenaresse van de bus heeft zij geen link met de Spice Girls. „Ik wil gewoon dat andere fans net zo van de bus kunnen genieten als ik doe.”

Ⓒ Airbnb

Wat er na 15 juni met de bus gaat gebeuren, is niet bekend.

Ⓒ Airbnb