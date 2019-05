Jada Pinkett-Smith had lichte pornoverslaving

„Ik zat niet in een relatie toen ik een pornoverslaving had, gelukkig”, zegt de 47-jarige actrice. „Ik denk dat ik het woord ’verslaving’ nu misschien iets te gemakkelijk gebruik. Ik denk dat het meer was dat ik een ongezonde relatie had met porno toen ik een periode celibaat probeerde te leven.”

Jada, die al bijna 22 jaar getrouwd is met Will, greep terug op pornografie omdat ze een bepaalde leegte voelde van binnen. „Maar het geeft je eigenlijk een totaal verkeerd beeld van seks. Vooral bij vrouwen: een vrouw moet altijd klaar en gewillig zijn en een man krijgt altijd seks wanneer en waar hij het wil en in welk standje hij het wil en als vrouw moet je er hoe dan ook van genieten.”