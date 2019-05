Adam Curry blijkt serial-bruidegom...

Dat Adam Curry en Tina Snider samen in het huwelijksbootje zouden stappen, werd eind 2016 al duidelijk toen de twee op sociale media hun ringen toonden. Het stel is al zo’n vier jaar samen en leerde elkaar kennen door hun werk voor het Ronald McDonald Huis, de organisatie die de voormalige diskjockey steunt en waar Tina het hoofd is van de afdeling communicatie.

