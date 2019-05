Johnny Depp blijft onschuld mishandeling ex volhouden

„Ik zal de beschuldigingen de rest van mijn leven blijven ontkennen. Ik heb mevrouw Heard en geen één andere vrouw ooit mishandeld”, stelt Depp. De acteur zegt naar de rechter te zijn gestapt om zijn naam en reputatie te zuiveren, maar ook om duidelijkheid te geven aan slachtoffers van mishandeling, voor wie zijn ex-vrouw nu „een valse woordvoerder” is.

Depp zegt daarnaast dat Heard hem tijdens hun huwelijk, dat van 2015 tot en met 2017 duurde, mishandelde. „Ze sloeg, stompte en schopte me. Ze gooide herhaaldelijk objecten naar mijn lichaam en hoofd, zoals zware flessen, blikjes frisdrank, brandende kaarsen, afstandsbedieningen, verfblikken. Hierdoor raakte ik erg gewond.”

Heard beschuldigde de acteur in 2016 voor het eerst van mishandeling. Eind vorig jaar schreef ze ook over de vermeende mishandeling in The Washington Post. In het artikel, waarin ze Depp overigens niet bij naam noemt, zei ze ook dat de acteur haar ernstig bedreigde. Depp ontkent alle aantijgingen.

In maart stapte hij naar de rechter. Depp klaagt de actrice aan wegens smaad en eist een bedrag van 50 miljoen dollar.