Willem Nijholt (88) overleden

Nijholt werd geboren op Java in Indonesië. Na een jeugd in een jappenkamp, belandde Nijholt in 1957 op de toneelschool. Van 1960 tot 1970 speelde hij onder meer bij het Rotterdams Toneel en de Nederlandse Comedie. Daarna ging Nijholt met Wim Sonneveld en Corrie van Gorp de theaters in.

Na de Sonneveld-periode, voor Nijholt één van de belangrijkste in zijn leven, volgden musicals als Wat een planeet en Foxtrot. Daarna ging Nijholt weer naar de 'serieuze' en gesubsidieerde sector (Globe en Haagse Comedie). Ook op televisie bleef hij succesvol. Er kwam een Nijholtshow en hij acteerde in megaproducties als De stille kracht en Willem van Oranje. Nieuwe successen met musicals volgden: Cabaret, Miss Saigon en Oliver.

De laatste jaren was hij niet meer op televisie. Zijn laatste rol was in Penoza (2013). Daarvoor was hij te zien als jurylid in de musicaltalentenjacht Op zoek naar. Sinds september 2008 was hij adviseur van de Willem Nijholt Academie voor Musical- en Muziektheater.

In 1977 werd hij onderscheiden met de Johan Kaart Prijs. Nijholt werd in 2011 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.