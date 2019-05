’Britney gaat zeker weer optreden’

Eerder zei Rudolph nog dat hij de kans klein achtte dat de ’princess of pop’ ooit nog terug zou keren op de bühne, maar over die uitspraken zegt hij nu dat die ’uit de context zijn gehaald’. Hij heeft er alle vertrouwen in dat Britney weer terug kan komen als ze dat wil, zodra ze weer helemaal gezond is. Wat Spears nog in de weg staat om een comeback te maken is de toestemming van haar artsen. Zolang die niet gegeven wordt is er geen sprake van een terugkeer.

Sinds Rudolph zijn uitspraken deed, is Britney weer volop actief op sociale media om haar fans ervan te overtuigen dat ze nog niet versleten is. Ook liet ze zich in het openbaar zien met haar vriend Sam Ashgari.