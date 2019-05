Pamela Anderson blijft actief voor Julian Assange

„Het is een nachtmerrie, hij verdient het niet om in de gevangenis te zitten. Hij heeft publiekelijke steun nodig en de publiekelijke opinie over hem dient aangepast te worden. Er wordt zoveel onzin over hem verteld, men moet zich realiseren dat hij een mens is die vecht voor iedereen”, aldus Pamela, die Assange onlangs nog opzocht in de Belmarsh gevangenis in Londen.

Assange zocht in 2012 een veilig heenkomen in de Ecuadoraanse ambassade om zijn overlevering aan Zweden te voorkomen. De Australiër bivakkeerde daar tot april van dit jaar. Toen werd hij opgepakt en veroordeeld tot 50 weken cel. Verder hebben ook de Verenigde Staten om zijn uitlevering gevraagd.

Assange riskeert in de VS een gevangenisstraf van vijf jaar. De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat hij in 2010 samenwerkte met Chelsea Manning om geheime overheidsdocumenten te bemachtigen.

