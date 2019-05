Khloé Kardashian nog niet klaar om te daten

„Ik zit niet op dating apps en daar heb ik eigenlijk ook geen behoefte aan. Ik ben zo verliefd op mijn dochter True en geniet van elke minuut die ik met haar kan doorbrengen. Mijn focus ligt bij haar, ik voel geen enkele druk om me weer in een relatie te storten of om überhaupt op een date te gaan. Ik heb daar ook echt geen zin in”, aldus Khloé.

Over de breuk met Tristan zei Kardashian: „We zijn nog niet zo lang geleden uit elkaar gegaan, dus alles is nog vrij rauw. Dat zorgt voor veel emoties. Ik geloof dat True dat ook merkt en voelt en daarom probeer ik haar niet te belasten met zware zaken. Haar vader is een goed persoon en ik weet hoe gek hij op haar is. Daarom vind ik het heel belangrijk dat hij er voor haar is.”

Zussen Kim en Kourtney zijn altijd in de buurt om Khloé als alleenstaande moeder te helpen. „Dat is echt geweldig, ook al hebben we verschillende manieren van opvoeden. Kim en ik zijn vrij gestructureerd en ook streng als het moet. Kourtney is wat relaxter en vindt het fijn als de kinderen meer opties en keuzes hebben.”