Trui Kurt Cobain voor enorm bedrag geveild

Kurt Cobain Ⓒ Hollandse Hoogte

Een grijze trui die ooit toebehoorde aan Kurt Cobain is op een veiling verkocht voor maar liefst 75.000 dollar. Het kledingstuk kwam oorspronkelijk uit een tweedehands winkel, maar steeg in waarde nadat de vroegere Nirvana zanger het item droeg tijdens een fotoshoot in 1993. Dit meldt Page Six.