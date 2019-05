Reese Witherspoon in tranen om vertrek dochter

„Het is gek als kinderen hun eigen weg gaan, het is echt moeilijk. En ik heb me nooit gerealiseerd hoe dat vroeger voor mijn moeder was, maar nu ik mijn dochter zag gaan begreep ik het ineens. Ik ben naar haar lege slaapkamer gegaan, ben op haar bed gaan liggen en heb tranen met tuiten gehuild toen ze vertrok”, aldus Reese.

De Oscarwinnares liet weten niet bang te zijn dat ze haar dochter nauwelijks meer ziet. „Nee, dat heb ik van andere moeders gehoord, wier kinderen uitwaaiden naar scholen of universiteiten. Ze komen altijd terug, dus ook mijn dochter. Al was ik wel even bang dat ik haar kwijt was.”