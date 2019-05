De Dirigent gooit hoge ogen op festival Cannes

Regisseur Maria Peters en hoofdrolspeelster Christanne de Bruijn zijn zelf naar Cannes gekomen om bij de viewings aanwezig te kunnen zijn. „Ik kom niet graag in Cannes”, bekent Peters. „Ik ben hier al tien jaar niet geweest. Maar deze film is echt een kindje van mij. We zijn natuurlijk een van de letterlijk duizenden titels. Maar je merkt wel dat mensen oprecht enthousiast zijn. Ik ben wel trots dat onze film hier óók bestaansrecht heeft.”

De Dirigent is inmiddels verkocht aan China, Japan, Zuid-Korea en Taiwan; deals met Noord- en Zuid-Amerika en Europese landen zullen naar verwachting snel volgen. Peters heeft nog geen films gezien of rode lopers betreden. „We zijn vooral aan het netwerken en borrelen”, bekent ze. „Maar dat kan zeker iets opleveren. Ik raakte gister op een borrel aan de praat met een distributeur uit Hongkong die interesse heeft in de film. De grote deals worden niet meteen gesloten, maar met dat soort gesprekken kan de basis wel worden gelegd.”

Het epos over de vrouwelijke Nederlandse dirigent Antonio Brico (1902-1989) ziet er ’on-Nederlands uit’, hoort Peters vaak. Bovendien past het verhaal exact in de tijdgeest en de recent weer opgelaaide discussie over gelijkheid voor vrouwen. „We waren al aan het draaien toen #MeToo en #TimesUp opeens speelden”, legt de regisseur uit. „Dat hadden we natuurlijk nooit zo gepland. Maar we merken dat het de film wel een extra zetje geeft.”