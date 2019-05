Jessica Alba stopte met eten om mannen op afstand te houden

Jessica, naast actrice inmiddels ook zeer succesvol zakenvrouw met haar bedrijf The Honest Company, zegt dat haar destijds werd afgeraden om spijkerbroeken van het merk Pepe Jeans te dragen vanwege haar voluptueuze lijf en aanwezige ’booty’. „Ik moest me schuldig voelen als ik mannen in de verleiding bracht om me te benaderen. Toen stopte ik met eten, om er jongensachtiger uit te zien en zodoende minder aandacht op mezelf te vestigen.”

De actrice bekende eveneens dat ze vaak het gevoel heeft gehad dat mannen erop uit waren om haar ’te regelen’. Alba is inmiddels jaren getrouwd met Cash Warren, met wie ze drie kinderen heeft.