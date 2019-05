Chateau Meiland start met half miljoen kijkers

Chateau Meiland volgt de familie Meiland, bekend van Ik Vertrek, die huis en haard hebben achtergelaten voor een nieuw avontuur in Frankrijk. De excentrieke creatieveling Martien Meiland vertrok met zijn partner Erica, hun dochter Maxime met haar anderhalf jaar oude baby Claire en huisvriendin Caroline naar Limoges. In de stad van porselein hebben ze een verwaarloosd kasteel gevonden en proberen om er een chambres d’hôtes van te maken met vijf kamers, een zwembad en een trouwlocatie.

Het NOS Journaal is lijstaanvoerder met 1,9 miljoen kijkers. Ook Radar Extra (bijna 1,7 miljoen) en Spoorloos Extra (1,3 miljoen) staan in de top 3 van best bekeken televisieprogramma's.