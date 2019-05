Vicoria Koblenko: ’Leef ik met de ideale partner?’

Victoria, Anouk en Tanja behandelen vragen als Leef ik met de ideale partner? Moet ik echt mantelzorg verlenen aan mijn irritante schoonmoeder? En hoe houd ik mijn seksleven spannend? „Zomaar wat intieme vragen van drie vrouwen bij de cursus Help, mijn man begrijpt me niet. Want wordt het niet eens tijd dat hun dromen uitkomen? En moeten ze daar zélf actie voor ondernemen of valt er nog wat af te schuiven?”, meldt de producent in het persbericht.

De voorstelling is van oktober 2019 tot en met maart 2020 in zestig theaters te zien.