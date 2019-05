Amy Schumer twee weken na bevalling terug op toneel

„Onze lichamen hebben tijd nodig om uit te rusten en onze baby’s hunkeren naar ons, omdat wij de enigen zijn die ze kennen. Ik hoop dat je niet meer hoeft te werken. Neem je tijd om te hechten en bij te komen”, schrijft iemand. „Je kunt de rest van je leven nog werken en je krijgt maar één kans om tijd door te brengen met je kleintje.”

Het kindje van Amy Schumer en haar man Chris Fischer werd geboren op zondagavond 5 mei. Het jongetje heet Gene Attell Fischer. De comédienne en haar man maakten eind oktober bekend een eerste kind te verwachten. Amy en Chris trouwden in februari vorig jaar in Malibu, enkele maanden nadat ze aan elkaar waren voorgesteld door de assistente van Amy, die de zus van Chris is.