Strikt Privé

Uw Weekblad Privé bestond nog niet eens toen Teach-In in 1975 het Eurovisie Songfestival won en 44 jaar lang de laatste bleef die de zege op zijn naam schreef. Maar toen, in 2019, kwam DUNCAN LAURENCE. Met zijn door hemzelf gecomponeerde lied over z’n lievelingstante GEMMA, die maar 42 jaar mocht worden, kreeg hij Europa aan zijn voeten en kwam, zag en overwon de singer/songwriter in Tel Aviv.