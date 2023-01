Hans Klok geschrokken van circusongeluk Haarlem

Hans Klok heeft het ongeluk niet zien gebeuren. Hij kleedde zich op dat moment om voor zijn tweede act van de avond. Volgens de artiest gebeurde het tijdens een act met een groot draaiend rad. „Er gebeuren veel ongelukken mee”, stelt hij. Het slachtoffer, een mannelijke acrobaat, viel „een meter of vijftien” omlaag. „Nu is het afwachten. (...) Laten we hopen dat het goed gaat.”

Hoe de man eraan toe is en hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Bij het optreden waren zo’n duizend toeschouwers aanwezig.

Het Kerstcircus staat sinds 22 december in het Burgemeester Reinaldapark in Haarlem-Oost. Tot en met 8 januari zouden er voorstellingen zijn. Of de geplande voorstellingen nog doorgaan, is nog niet bekend.