Harry voelt zich bijna schuldig: ’Heerlijk om over de vloer te rollen met Archie’

Dat het voor Harry evengoed ook niet al te gemakkelijke tijden zijn nu hij en Meghan door de lockdown in hun nieuwe woonplaats Los Angeles geen kant opkunnen, erkent hij diplomatiek. „Natuurlijk, er is altijd de angst voor wat er kan gebeuren. Maar er is zoveel dat buiten onze controle ligt. En plotseling realiseerden we ons hoe klein we zijn in het grotere geheel der dingen.”

Maar hij ziet ook de zonzijde tijdens de coronacrisis. „Er gebeuren tegelijk een hele hoop positieve dingen. We zijn nu in staat om tijd met ons gezin door te brengen. Zelfs zoveel, dat ik bijna begin te denken: ’Moet ik me schuldig voelen dat ik zoveel tijd voor ons gezin heb?’”, vertelt Harry in de meeting waar medewerkers van de stichting en enkele ouders ook aan deelnamen.

De prins geniet optimaal van zoontje Archie. „Je moet deze momenten koesteren, dat je gewoon over hysterisch over de vloer rolt. Natuurlijk, onvermijdelijk komt er een half uur, of een dag later nog wel een verplichting die je moet afhandelen.” Maar al grappend: „Om een kind te hebben van elf maanden is voor nu wel even genoeg.”