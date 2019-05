Albert Verlinde verbolgen over uitspraken Wendy van Dijk

Wendy van Dijk Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Sinds bekend is dat Duncan Laurence het Songfestival heeft gewonnen en het liedjesfestijn in 2020 dus in Nederland zal worden gehouden, is het grote speculeren begonnen over wie het festival gaat presenteren. Wat Wendy van Dijk betreft bestaat er geen twijfel over: zij wil het Songfestival samen met Martijn Krabbé presenteren.