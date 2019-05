Stadionconcert Jeugd van Tegenwoordig uitverkocht

„We hebben voor een heleboel van jullie goed en gezellig nieuws, en voor een heel ander zooitje aan mensen helemaal kut nieuws”, begint De Jeugd het bericht. „Onze show in het Olympisch Stadion op 7 juni is UITVERKOCHT. Als je geen kaartje hebt, veel plezier met andere dingen doen op 7 juni. Wel een kaartje? Trek dan je meest sexy outfit alvast uit de kast.”

De show in Amsterdam is de duizendste en grootste show van de groep, die bestaat uit Bas Bron, Vjeze Fur, Willie Wartaal en Faberyayo.

De Jeugd Van Tegenwoordig werd in 2005 bekend met de hit Watskeburt?!. Later volgden bekende nummers als Sterrenstof, Get Spanish, Hollereer en De Formule. De groep sleepte meerdere 3FM Awards in de wacht, evenals een Edison en de Popprijs.