Schwarzenegger zal Lauda missen

„Niki was een kampioen. Hij was een icoon, een Oostenrijkse schat. Hij was een van mijn beste vrienden en ik zal deze genereuze en baanbrekende held met heel mijn hart missen”, aldus Schwarzenegger, de bodybuilder die wereldfaam vergaarde met films als The Terminator en Total Recall.

