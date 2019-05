Underworld in november naar Ziggo Dome

Underworld geeft op vrijdag 22 november ook een concert in de Lotto Arena in Antwerpen en op zaterdag 7 december in Wembley Arena in Londen. Komende zomer geeft Underworld optredens op festivals als Down The Rabbit Hole, Rock Werchter, Sonar, Latitude, Roskilde en Lollapalooza.

Op 25 oktober komt het album Drift Songs uit, het resultaat van de 52 weken durende Drift-serie. Gedurende die periode publiceerden Smith en Hyde elke donderdag muziek, beeld en tekst als onderdeel van het publieke opnameproces van het nieuwe album.

In 2017 trad Underworld nog op in de fietstunnel onder het Rijksmuseum, waarna een aantal kleine shows volgde.