Kardashians in rechtszaal voor juryselectie in zaak Blac Chyna

Chyna sleepte de familie van haar ex-verloofde Rob Kardashian - broer van Kim, Khloé en Kylie en zoon van Kris - voor de rechter omdat zij haar televisiecarrière zouden hebben kapotgemaakt. De influencer was in 2016 samen met Rob te zien in realityshow Rob & Chyna, een spinoff van Keeping Up With The Kardashians. Daarvan zou volgens Chyna een tweede seizoen komen, maar de familie Kardashian/Jenner zou daar na haar breuk met Rob een stokje voor hebben gestoken.

Chyna, die met Rob dochter Dream (nu 5) heeft, klaagde de familie in 2017 aan voor contractbreuk en machtsmisbruik. Zij zouden de producenten en studiobazen hebben overgehaald de banden met Chyna te verbreken en daarmee haar realityshowcarrière de nek om hebben gedraaid. In eerste instantie werden ook zussen Kourtney Kardashian en Kendall Jenner genoemd in de aanklacht, maar die namen werden later verwijderd. Chyna eist 100 miljoen dollar van de familie.

Volgens TMZ werd de potentiële juryleden onder meer gevraagd of ze de realityshows van de familie keken. Een van de kandidaten zou daarop hebben geantwoord dat hij in ieder geval de sekstape van Kim Kardashian heeft gezien. Anderen lieten zich volgens Fox News niet al te positief uit over de aanwezige Kardashian/Jenner-familie. Een van de mogelijke juryleden zou hebben gezegd: „Alles met hun naam erop is wat mij betreft een grote nee.” Het kan zijn dat de kandidaten door vooroordelen te tonen probeerden onder hun juryplicht uit te komen.