Weekblad PRIVÉ pakt uit met DUNCAN

Exclusieve reportages zijn er over het leven van de singer/songwriter, zijn belevenissen in Israël en de strijd die hij heeft moeten leveren om uiteindelijk zijn stormachtige succes in Europa te beleven.

De nieuwe PRIVÉ met zestien pagina’s nieuws over Duncan en het ESF 2019 is vanaf morgen verkrijgbaar op de vaste verkoopadressen en via de Privé-app.