Dochter prinses Delphine (17) doneert haar in strijd tegen borstkanker

„Vijf jaar lang heeft mijn dochter naar dit moment toegeleefd. Ze is zo blij dat ze haar lange haar kan schenken aan ’Think Pink Belgium’. Ik hoop dat dit helpt”, aldus Delphine op sociale media.

Think Pink Belgium is een stichting die de strijd tegen borstkanker steunt. Van het haar van Josephine - volgens een bijgeleverde foto met meetlint wel 45 centimeter lang - kunnen pruiken worden gemaakt. Op twee andere foto’s is Josephine te zien in de kappersstoel en poseert ze met de twee lange lokken, waarbij ook duidelijk wordt dat ze nog heel wat heeft overgehouden.

Met de erkenning die Delphine vorige maand kreeg van het Brusselse Hof van Beroep kwam ook de toekenning van titels aan zowel haarzelf als aan haar twee kinderen Josephine en Oscar. Vandaar dat Josephine zich sinds 1 oktober ook prinses mag noemen.