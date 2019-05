Chimène van Oosterhout wil punten geven op Songfestival: ’Ik spreek zeven talen’

De presentatrice, actrice en zangeres spreekt namelijk zeven talen vloeiend, vertelt zij in een uitgebreid gesprek op NPO Radio 2. „Ik heb via drie kanalen al de tip gekregen dat ze iemand zoeken voor de presentatie van de punten”, vertelde Van Oosterhout aan Toine van Peperstaten die haar interviewde. Het spreken van zeven Europese talen zou een enorme pre kunnen zijn. „Ik zou dat echt heel graag willen doen; beschouw dit vooral als een open sollicitatie.”

Nederlands, Engels en Duits behoort tot haar basiskennis. „Frans moest ik leren spreken toen ik na de middelbare school voor reisorganisatie Club Med ging werken. Bovendien heb ik op Ibiza een relatie met een Fransman gehad die alleen maar Frans en Spaans sprak.”

Gewaardeerd

Italiaans leerde Van Oosterhout ook voor een klus. „Ik heb voor een kledingmerk gewerkt dat in Italië heel groot is, dus werd het erg gewaardeerd als ik die taal sprak.” Daarnaast woonde de zangeres een tijdje in Zweden. „Voordat we daarheen gingen, heb ik een talencursus gedaan. Iedereen verklaarde mij toen voor gek. Maar ik wilde de taal wel machtig zijn, ook omdat mijn zoon daar naar school ging.”

Het Eurovisiesongfestival vindt volgend jaar in Nederland plaats nadat Duncan Laurence zaterdag de liedjescompetitie won. Het is nog niet bekend waar het gaat plaatsvinden of wie het allemaal gaat betalen.