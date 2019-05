’Songfestival kost net zoveel als elf jaar The Passion’

„Voor 15 miljoen euro kun je grofweg drie seizoenen The Voice of Holland produceren of zo’n 214 afleveringen Heel Holland Bakt”, laat RTL Z weten. Van één keer Songfestival kun je verder elf jaar lang The Passion maken, 500 keer Buitenhof, 500 keer Nieuwsuur en 75 keer Flikken Maastricht.

De zender denkt ook nog aan zichzelf: van RTL Z Nieuws kunnen voor dat geld 2600 afleveringen gemaakt worden.