Kim Kardashian droomt al van vijfde kindje

„Kim doet het geweldig met de nieuwe baby”, vertelt een bron aan HollywoodLife. „Het moederschap gaat haar zo natuurlijk af. Ze heeft vrienden zelfs al verteld dat ze graag een vijfde kindje zou willen. Als dat gebeurt, zou dat eerder vroeger dan later zijn, maar voorlopig geniet ze volop van nummer vier.”

Volgens de bron heeft Kim alleen maar oog voor baby Psalm. „Ze heeft het huis amper verlaten sinds de baby thuis kwam. Ze kijkt constant in vervoering naar de baby. Kim geniet echt van deze rustige tijd en vindt de overgang van drie naar vier kinderen echt gemakkelijk.”

Ook North is erg blij met de komst van haar broertje. „North houdt ervan om een grote zus te zijn en helpt met de baby. De andere twee zijn nog wat jong om te helpen of om volledig te begrijpen wat er aan de hand is, maar North vindt het geweldig om mama te helpen.”