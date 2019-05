Nederlandse film op tijd voor programma Cannes

Ghost Tropic beleeft inderdaad donderdagavond zijn wereldpremière, maakte producent Phanta Vision dinsdag bekend. Devos heeft de film binnen drie maanden gemaakt; het laatste shot werd afgelopen woensdag gedraaid in de Dominicaanse Republiek.

Ghost Tropic vertelt over een 58-jarige vrouw die na een lange werkdag ’s avonds laat in slaap valt in de metro in Brussel. Wanneer ze wakker wordt aan de eindhalte, heeft ze geen andere keuze dan haar weg naar huis te voet verder te zetten. Deze nachtelijke tocht dwingt haar om hulp te vragen en te geven aan de andere bewoners van de nacht.

De hoofdrol wordt vertolkt door Saadia Bentaïeb. Belangrijke bijrollen zijn weggelegd voor Nora Dari, Maaike Neuville en Willy Thomas. Het is niet de enige Nederlandse (co)productie die in Cannes draait. Deze week gaat ook Take Me Somewhere Nice van de Bosnisch-Nederlandse regisseur Ena Sendijarevic en producent Pupkin in première in het nieuwe bijprogramma ACID. De film vertelt over de Nederlandse tiener Alma, die naar Bosnië reist om haar zieke vader te bezoeken en de zomer in het geboorteland van haar ouders door te brengen.

Take Me Somewhere Nice draait vanaf donderdag al in de Nederlandse bioscopen. Het is niet bekend wanneer Ghost Tropic in Nederland te zien zal zijn.