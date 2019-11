Ⓒ Instagram

Feitelijk was hij de reden van de scheiding van ARNOLD SCHWARZEGGER (72) en MARIA SHRIVER. Toen de Kennedy-telg in 2011 ontdekte dat de filmster en politicus er nóg een zoon op nahield - verwekt bij huishoudster MILDRED BAENA - vroeg zij subiet de scheiding aan. Inmiddels is JOSEPH BAENA 22 en is de (fysieke) gelijkenis met zijn vader... verbluffend!