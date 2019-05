Cannes klaar voor nieuwe Tarantino

Met Pulp Fiction won Quentin Tarantino in 1994 de begeerde Gouden Palm en later ook een Oscar. Ook met Django unchained (2012) sleepte hij een Academy Award in de wacht. In beide gevallen voor het originele scenario. Zijn welgevulde prijzenkast zorgt er eens te meer voor dat de verwachtingen voor zijn negende film op het 72e Festival de Cannes hooggespannen zijn.

Tarantino’s Once upon a time in Hollywood speelt zich af in het Los Angeles van 1969, aan het einde van Hollywoods ‘Golden Age’. TV-ster Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en zijn vaste stuntdubbel Cliff Booth (Brad Pitt) proberen aan de bak te komen in een filmindustrie die ze bijna niet meer herkennen.

Once upon a time in Hollywood wordt vanaf 15 augustus in de Nederlandse bioscopen vertoond.