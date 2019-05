Mama vloekt er flink op los

Gill Sims: „Als mannen kinderen hebben, spreken we toch ook niet van werkende vaders?” Ⓒ Foto Martin Hunter

Wat krijg je als je Bridget Jones en Het leven van een loser kruist? Juist ja, de hilarisch herkenbare boeken van Gill Sims over het moderne ouderschap. Na de bestseller Waarom mama drinkt, komt de Schotse schrijfster nu met het vervolg Waarom mama vloekt. In Engeland stond het zeven weken op 1 in de lijst van best verkochte fictie. „En dat terwijl het allemaal begon met een grap.”