Nieuw album Alma Quartet

V.l.n.r.:Mark Daniel van Biemen, Benjamin Peled, Henrik Schwartz, Nitzan Laster, Jeroen Woudstra. Ⓒ Foto Katja Ruge

Als er een strijkkwartet is dat de voorhoede van de nieuwste muziek opzoekt, dan is het wel het Alma Quartet. Volgende week presenteren ze met technoproducer en DJ Henrik Schwarz hun fonkelnieuwe album CCMYK in Het Concertgebouw in Amsterdam. Het energieke viertal creëert daarop met de bekende DJ door techno geïnspireerde muziek die in menig hip Spotify-playlist niet misstaat.