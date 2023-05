Voormalig One Direction-lid Niall Horan 27 maart in Ziggo Dome

„Ik ben ontzettend blij om The Show Live On Tour 2024 aan te kondigen!”, schrijft Horan op Twitter. „Het is veel te lang geleden en ik kan niet wachten om jullie mooie gezichten te zien. Tickets gaan vrijdag 2 juni om 10 uur in de ochtend in de verkoop. Er komen nog een paar data aan, dus als je geen show bij jou in de buurt ziet, blijf dan kijken.”

The Show Live On Tour 2024, die 21 februari begint in Belfast, is de grootste tour van de zanger tot nu toe. Tijdens de reeks speelt de zanger onder meer nummers van zijn nieuwe album The Show, dat op 9 juni dit jaar uitkomt.