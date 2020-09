Deze hartenbreker is nieuwe liefde Katie Holmes

Sinds hij gekiekt is met Katie Holmes (41), wil iedereen alles van de 33-jarige weten. Het is voor de Amerikaanse pers niet moeilijk hem te vinden, want waar anders dan in Vitolo hangt hij rond, kletsend met gasten en ’iedereen aan het charmeren’, aldus een gast. „Toen ik wachtte voor een tafeltje, sprak hij met een groepje naast me. Maar ondertussen keek hij ook naar mij, wachtend op een lachje. Het was charmant, hij gaf me het gevoel dat ik ook deel uitmaakte van de conversatie. Hij heeft die vaardigheid, die goede gastheren hebben”, vertelt ze aan Page Six.

Maar Emilio Vitolo mag dan voor zijn werk graag wat aandacht besteden aan vrouwen, de chef en jawel, ook parttime acteur, heeft verder alleen oog voor Katie Holmes. Ze werden voor het eerst samen gezien begin september in een ander restaurant in SoHo, Antique Garage. Diezelfde dag zou, zo vertelt een bron, Vitolo zijn 24-jarige verloofde designer Rachel Emmons per sms hebben laten weten dat hun relatie over was. Ze waren twee jaar samen en verloofden zich vorig jaar februari. Een week voor hun relatiebreuk werden ze samen nog stralend gespot op het verjaardagsfeestje van Vitolo.

Hartenbreker

Een echte hartenbreker dus, die Emilio. „Rachel vertrok een dag later uit hun appartement met alleen datgene wat ze op dat moment kon dragen. Haar verlovingsring en al haar meubels liet ze achter. Toen ze terugvloog naar Oklahoma zag ze de foto’s van Emilio en Katie.” Het zou dan ook een shock voor haar zijn, weet de insider. „Maar ze is oké, ze probeert dit waardig af te handelen.”

Katie zou Emilio al negen maanden eerder hebben ontmoet in zijn familierestaurant. Zij zou hem ook aan de rol geholpen hebben als haar tegenspeler in een korte romantische film die in augustus werd opgenomen. „Hun relatie is organisch verlopen”, stelt iemand uit de kennissenkring van Holmes. „Dit was niet gepland. Katie heeft niks te maken met de breuk tussen Rachel en Emilio.”

Familieman

Voor Katie is deze publieke flirt in elk geval een hele overgang na haar zesjarige relatie met Jamie Foxx. Zij lieten zich zelden samen zien. Jamie Foxx was de eerste met wie ze een relatie aanging sinds haar scheiding van superster en Scientology-aanhanger Tom Cruise in 2012. Volgens verschillende Amerikaanse media móest zij haar relatie aanvankelijk ook wel geheim houden, omdat ze een deal gemaakt zou hebben met Cruise om de eerste vijf jaar na hun scheiding publiekelijk met niemand te daten.

Uiteindelijk zou ze haar relatie met hem beëindigd hebben omdat de populaire Hollywood-acteur het niet kon laten ook nog met andere vrouwen te flirten. Met Emilio mag ze dan dit keer geen A-lister aan de haak geslagen hebben, ze lijkt nu in elk geval een man aan haar zijde te hebben met dezelfde waarden als zij. De Vitolo-telg zou familie net zo centraal stellen als zij zelf doet als het om haar ouders en haar 14-jarige dochter Suri gaat. „Hij is zo’n typische Italiaans-Amerikaanse gozer die dol is op zijn familie, vrienden en lekker eten. En een echte romanticus.”