Alain Clark gaat Nederlandstalig duetalbum maken

„Ik heb in januari een nieuw album gelanceerd en ik hoop daar nog even op door te kunnen spelen. Maar ik ben wel aan het schrijven voor een nieuw album. En ja, dat album wordt een Nederlandstalig duetalbum”, aldus Alain.

De zanger is vanuit huis druk bezig. „Ik bedacht me dat al mijn collega’s ook even werkeloos waren. Dus, ik heb iedere dag een collega uitgenodigd om een miniconcert te doen bij mij thuis”, zegt hij. Tot nu toe kwamen onder anderen Glenn Faria, Maan en Thomas Acda al bij Alain over de vloer om een virtueel optreden te verzorgen.