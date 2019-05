Rapper Lexxxus nodigt schutter uit voor koffie

De rapper en influencer was tijdens de schietpartij om vijf uur in de ochtend in zijn slaapkamer, met zijn vrouw en kinderen. „Ik was toevallig al wakker door het hoesten van mijn dochter toen ik de schoten ineens hoorde. Dit is zo onwerkelijk.” Getuigen hebben twee in zwart geklede personen gezien die te voet zijn gevlucht.

Lexxxus heeft geen benul waarom zijn woning is beschoten. „Als ik een crimineel verleden zou hebben, wist ik tenminste in welke hoek ik het had moeten zoeken. Maar dit komt volledig uit de lucht vallen. Ik zei nog tegen de politie, screen me, neem mijn telefoon in, doe alles wat je wil. Je zal geen foutje kunnen vinden. Ik zit met geen pink in het criminele circuit. Absoluut niet.”

Tegen de schutter heeft hij een opmerkelijk verzoek. „Kom lekker langs. Misschien heb je een knuffel nodig. Misschien kreeg je Fernandes in plaats van borstvoeding. We kunnen alles oplossen, alles is bespreekbaar hier. Ik sta voor alleen maar liefde. Dus ik sta er ook voor open om met jou te praten, krachtpatser.”